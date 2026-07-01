TTEP Italia presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025: Ostiglia al centro della transizione energetica

TTEP Italia ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025 di EP Produzione, che racconta i risultati raggiunti nell’ultimo esercizio precedente all’ingresso in TTEP e alla successiva modifica della denominazione sociale in TTEP Italia.

Tra i principali avanzamenti dell’anno rientra il proseguimento dei lavori per la nuova unità a ciclo combinato presso la Centrale di Ostiglia, con una potenza elettrica nominale di circa 880 MW e un rendimento superiore al 62%. Il progetto, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, conferma il ruolo dell’impianto nel percorso di decarbonizzazione e nel rafforzamento della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La nuova unità, realizzata all’esterno di un’area della Centrale esistente destinata originariamente a un parco serbatoi di Olio Combustibile Denso, prevede l’impiego di tecnologie di ultima generazione, tra cui una turbina Siemens SGT5-9000HL predisposta per la combustione con idrogeno in miscela e sistemi di abbattimento catalitico degli NOx. Il progetto consentirà una riduzione delle emissioni in atmosfera in termini di CO e NOx, il rispetto di limiti emissivi più stringenti e la riduzione dell’impatto termico sulle acque del fiume Po.

Accanto allo sviluppo della nuova capacità, presso la Centrale di Ostiglia prosegue anche il percorso di efficientamento degli impianti esistenti. Gli interventi di Advanced Gas Path (AGP) e di Selective Catalytic Reduction (SCR), sono già stati installati e sostanzialmente completati; restano da concludere le attività di commissioning del sistema SCR della terza unità. Nel loro complesso, questi interventi consentiranno di ottimizzare l’efficienza termodinamica delle turbine a gas, produrre più energia a parità di combustibile e ridurre le emissioni specifiche di CO₂, oltre ad abbattere gli ossidi di azoto attraverso il post-trattamento dei fumi.

Il legame con il territorio si conferma un elemento distintivo del percorso della Società, che anche nel 2025 ha portato avanti iniziative a favore delle comunità locali, con particolare attenzione allo sport, alla cultura, alla scuola e alla sicurezza nei territori.

«Il 2025 ha rappresentato un anno importante per il percorso industriale della società, segnato da risultati significativi sul piano operativo e progettuale», ha dichiarato Luca Alippi, Amministratore Delegato di EP Produzione fino al 28 febbraio 2026. «Il proseguimento dei lavori presso la Centrale di Ostiglia conferma il contributo concreto che l’impianto può dare alla sicurezza e alla decarbonizzazione del sistema elettrico, attraverso impianti più efficienti, flessibili e orientati alla riduzione degli impatti».

«La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2025 di EP Produzione restituisce la solidità della base industriale, operativa e professionale su cui TTEP Italia svilupperà il proprio percorso di crescita», ha dichiarato Andrea Ghiselli, Amministratore Delegato di TTEP Italia dal 1° marzo 2026. «Ci impegneremo per dare continuità a quanto costruito, valorizzando competenze, asset e radicamento territoriale e contribuendo con responsabilità alla sicurezza energetica del Paese e alla transizione del sistema elettrico».

Il documento, insieme alla versione sintetica, è disponibile sul sito di TTEP Italia alla pagina Bilancio di Sostenibilità 2025.