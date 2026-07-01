Viadana, fermato in centro: 37enne denunciato per porto di armi improprie

Viadana Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un intervento più rilevante per una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana, impegnata nei servizi congiunti stabiliti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi.

Durante la verifica dell’autovettura e del suo conducente, nel pieno centro urbano di Viadana, i militari hanno proceduto a una perquisizione del veicolo, rinvenendo diverse armi improprie: – una sega da falegname con lama dentata da 39 cm; – tre coltelli da cucina con lame di 23, 25 e 20 cm; – un coltellino con lama di 6 cm.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato e il conducente, un 37enne residente a Castelnovo di Sotto (RE), è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi accusatoria di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari: ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno contraddittorio tra le parti.