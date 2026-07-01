Borgo Virgilio, 28enne arrestato: deve scontare 5 anni per droga, armi e maltrattamenti

Borgo Virgilio I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione nei confronti di un 28enne albanese, domiciliato nel comune virgiliano, dove si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova dopo la pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato alla Corte di Cassazione. La decisione della Suprema Corte ha reso definitiva la condanna, obbligando il giovane a espiare una pena residua di 5 anni di reclusione e a versare una multa di 19.000 euro.

I reati contestati risalgono agli anni 2023 e 2024 e comprendono maltrattamenti verso familiari, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di armi e ricettazione, un quadro accusatorio particolarmente grave che ha portato alla misura detentiva.

Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato trasferito dai Carabinieri presso la casa circondariale di Mantova, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.