Viadana, forse arriva un assessore esterno e intanto al lavoro sulle scuole

VIADANA – Potrebbe arrivare anche un assessore esterno nella giunta del neosindaco Nicola Cavatorta, che tra ieri e martedì ha avviato i propri impegni istituzionali visitando gli uffici e parlando con i dipendenti comunali e con i capiarea. Tema che sta maggiormente a cuore, in questo momento, al nuovo sindaco, è quello delle scuole e dell’istruzione.

Come si diceva, in giunta potrebbe quindi arrivare un assessore esterno. Ma si tratta per ora solamente di ipotesi al vaglio del neoeletto sindaco, che non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo i suoi più stretti collaboratori. E sempre per quanto concerne la giunta, in base alla normativa riguardante le quote rosa, saranno presenti due donne. Nel frattempo la data del consiglio comunale di insediamento non è ancora stata fissata.

Intanto Cavatorta si sta occupando in particolar modo di scuola e trasporto scolastico: «Tutti gli uffici – spiega il nuovo primo cittadino – hanno dovuto fare i salti mortali per adempiere alle normative e ai dpcm riguardanti scuola e trasporto scolastico. In merito a quest’ultimo, al momento abbiamo otto pullman che in base agli orari non ancora definitivi degli istituti scolastici unitamente alle numerose domande giunte oltre i termini, compiono 14 corse per venir incontro alle più svariate esigenze. Al momento è stato sospeso il servizio per gli alunni che abitano in centro, considerata la vicinanza delle scuole. In gran parte dei plessi scolastici – conclude Cavatorta – il prescuola è partito e si lavora affinchè la settimana prossima inizi anche per le scuole Bedoli e Carrobbio».