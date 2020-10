Torna al suo posto la colonna divelta dai vandali a Bozzolo

BOZZOLO – Lavori di ripristino e di restauro, nella giornata di ieri, in piazza Don Primo Mazzolari, dove gli operai del settore tecnico del Comune hanno provveduto a reinstallare la colonnina di marmo che qualche tempo fa era stata divelta dai vandali. Non solo. Sempre nella piazza bozzolese sono state riposizionate due panchine che di recente sono andate incontro ad un’opera di restauro.

«Con l’intervento dell’ufficio tecnico e dell’artista maestro Guido Raffagli di Marcaria – afferma il sindaco Giuseppe Torchio – abbiamo riposizionato la colonna di marmo divelta nottetempo da diversi mesi qualche vandalo. Nell’occasione, sempre con la collaborazione del gruppo volontari per la manutenzione pubblica, abbiamo provveduto anche al riposizionamento di altre due panchine completamente recuperate dal volontario Francesco Paccini con la collaborazione della falegnameria F.lli Nazzari. Queste due panchine vanno ad aggiungersi alle altre due che sono state recentemente ricollocate. Per completare l’intervento nella piazza si provvederà a sistemare anche le restanti due panchine da restaurare».

Nel giro di qualche settimana quindi la piazza dovrebbe tornare a splendere.