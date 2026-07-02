Automobilismo Gt – Monza non porta fortuna a Tamburini. Tra due mesi può riscattarsi a Imola

MANTOVA Weekend da dimenticare per il pilota mantovano Carlo Tamburini a Monza. Dopo il quarto posto ottenuto a Misano nella classifica generale ed la vittoria della classe Pro-Am durante il gran premio inaugurale della stagione del campionato italiano Gran Turismo, il classe 2005 non è nemmeno sceso in pista nel “tempio della velocità” a causa di un problema alla Ferrari 296 GT3 Evo. Dopo un buon avvio di gara condotto dal compagno di squadra Coluccio, riuscito a recuperare cinque posizioni dopo esser scattato dall’ottava casella in 17 giri, il pilota salentino è rientrato ai box per il cambio pilota, con Marchiante pronto a dargli il cambio. Ma un guasto meccanico ha costretto i meccanici del team Easy Race a ritirare la vettura.

Al termine della stagione mancano ancora due appuntamenti, il prossimo sarà a Imola nel weekend del 4, 5 e 6 settembre. Dal 30 ottobre al primo novembre invece si correrà al Mugello. Al momento la classifica generale vede Tamburini e compagni al nono posto con 13 punti, mentre la battaglia è più aperta nella categoria Pro-Am, dove i portacolori Easy Race occupano momentaneamente il quarto posto con 30 punti nonostante uno zero pesante sul groppone. Ma la classifica rimane comunque corta, e il primo posto dista una sola vittoria (21 punti).