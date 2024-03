Basket giovanile femminile – San Giorgio: Caorsi e De Padova in evidenza all’All Star Challenge

SAN GIORGIO Meravigliosa esperienza, grazie al Comitato Regionale Fip Lombardia e all’Armani Junior Program, per le due giovani atlete del MantovAgricoltura Viola Caorsi, Barbara De Padova e per coach Lorenzo Logallo. Venerdì scorso hanno partecipato all’All Star Challenge organizzato al Forum di Assago, prima della partita di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Partizan di Belgrado. Il tutto per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Le due ragazze del San Giorgio, oltre a partecipare all’All Star Challenge per le selezioni 2009-2010 con la squadra lombarda, hanno avuto modo di conoscere e parlare con Stefano Tonut, atleta della Nazionale maggiore che ha disputato il Mondiale nel 2023 e le Olimpiadi nel 2021, vinto tre scudetti italiani e una Coppa Italia di Serie A1 con le maglie della Reyer Venezia e dell’Olimpia Milano.