Calcio Serie C – Bagno di folla per Galuppini e Muroni al centro commerciale “Virgilio”

MANTOVA L’entusiasmo attorno al Mantova è palpabile e si è respirato anche ieri al centro commerciale Virgilio, dove Francesco Galuppini e Mattia Muroni hanno incontrato un centinaio di tifosi in un evento organizzato dalla società. Molti i bambini presenti, che si sono cimentati in una sfida ai rigori con i due big biancorossi improvvisati portieri. Galuppini e Muroni non si sono risparmiati nel firmare autografi, magliette, sciarpe e cappellini, e nemmeno nel concedersi per foto e selfie. In programma anche una speciale lotteria. «Iniziative simili sono sempre da elogiare – hanno detto i due calciatori – . Siamo felici di incontrare i tifosi perchè non dimentichiamo la fiducia che ci hanno dato fin dall’estate, abbonandosi in massa prima ancora che cominciasse il campionato. E sostenendoci ogni volta che scendiamo in campo».