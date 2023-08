Basket Serie A2 f – MantovAgricoltura in rampa di lancio: lunedì sera il raduno a San Giorgio. Le giovani Eboigbodin ed Eppiani ultime new entry

San Giorgio Comincia ufficialmente domani la stagione del MantovAgricoltura con il raduno fissato alle ore 19 e il primo allenamento nella palestra delle Scuole Medie di San Giorgio. Sono quindici le atlete a disposizione dello staff tecnico guidato dal coach Stefano Purrone. Le ultime new entry sono le giovanissime Manola Eboigbodin e Adele Eppiani, entrambe classe 2004, provenienti dal florido vivaio del Victoria Basket San Bonifacio. «Sono veramente contento che al nostro gruppo si aggiungano Adele e Manola – commenta il tecnico sangiorgino – penso che la freschezza che sono in grado di apportare due ragazze di nemmeno 20 anni sia importante all’interno di un roster in cui si mixano veterane e giocatrici più giovani. Metteranno impegno ed energia, ingredienti che all’interno di un team non sono mai in esubero e ci aiuteranno a tenere alti i ritmi degli allenamenti continuando il loro percorso di crescita».

Le sangiorgine sosterranno due settimane di allenamenti tra preparazione atletica e sedute tecniche per poi debuttare nella prima amichevole mercoledì 6 settembre, al PalaSgu, contro lo Scandiano (Serie B). A seguire, sabato 9, sarà la volta dell’amichevole, sempre tra le mura amiche, contro l’NP Treviso (Serie A2), mentre nel weekend del 16 e 17 le biancorosse andranno prima a far visita all’Alpo (A2) e poi riceveranno il Faenza Basket Project (A1). Nella settimana successiva, sfideranno il Cavezzo (B) mercoledì 20 e la Solmec Rhodigium (A2) sabato 23. La rassegna dei test precampionato si concluderà sabato 30 settembre contro il BCB Bolzano (Serie A2). Il debutto nel torneo di A2 è fissato per sabato 7 ottobre tra le mura amiche del PalaSguaitzer contro la Cestistica Spezzina, squadra che il MantovAgricoltura ha affrontato in passato soltanto in amichevole poichè le liguri facevano parte del “vecchio” girone Sud.

A proposito del girone e delle rivali in campionato, coach Purrone ribadisce il giudizio su un torneo, mai come quest’anno, estremamente stimolante e competitivo. «Affronteremo club di grande blasone – dice – che hanno investito tanto per allestire organici di valore. Ci attende dunque un campionato bellissimo e tante battaglie. Cercheremo di farci trovare pronti e compiere sempre al meglio il nostro dovere a partire dai primi allenamenti e fino all’ultima partita. L’obiettivo è raggiungere i play off, come è accaduto nelle ultime due stagioni».