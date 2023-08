Calcio dilettanti – Tris dell’Union Marmirolo: il Porto cede nella ripresa

Marmirolo E’ finita col successo per 3-1 dell’Union Marmirolo, il derby amichevole di ieri con il Porto 2005. Dopo un primo tempo molto equilibrato, a sbloccare il match è un gran gol di Buxton poco prima del riposo. Nella ripresa raddoppia Gatti, prima del gol di D’Ambrosio, al secondo centro in pochi giorni, che accorcia le distanze per i biancazzurri. Nel finale Tarullo fissa il definitivo 3-1. «La gara è stata piuttosto equilibrata, al di là del risultato – dice il dg del Porto Diego Fusaro – mancavano alcuni giocatori, è stato un test utile per mettere minuti nelle gambe. La differenza l’ha fatta la maggiore precisione sottoporta dell’Union». Soddisfatto a fine gara il tecnico dell’Union Marmirolo Filippo Perinon: «E’ calcio d’agosto e siamo in rodaggio – spiega -, solo adesso comincio ad avere la maggior parte della rosa a disposizione. Abbiamo rischiato poco dietro, cosa che avevo chiesto ai ragazzi. Pecchiamo ancora troppo in avanti, c’è da lavorare. Dobbiamo crescere negli ultimi passaggi».