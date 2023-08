Calcio, le amichevoli dei dilettanti – Il Nogara vola con Badalotti-Omoregie. Ma Villimpentese e Poggese non demeritano

Nogara Nel triangolare di Nogara tra i biancorossi veronesi, la Villimpentese e la Poggese, tante azioni e divertimento, ma a prevalere sono i ragazzi di Goldoni. Nonostante il caldo torrido, è stata grande battaglia. La prima gara tra Villi e Nogara è finita 1-1: Ambrosi ha portato in vantaggio i suoi al 20’ grazie ad un disimpegno sbagliato, al 45’ il pari di Touray su rigore. Subito rigori, con gli errori di Bellini e Avanzini. A reti bianche la sfida successiva tra Villi e Poggese: 0-0. Ancora un ko ai rigori per il team di Ciccone, con gli errori di Avanzini, Yallow e Delfini. «Il risultato conta poco – dice il mister gialloblù Gerardo Ciccone – ho visto buone cose dai ragazzi. Alla fine usciamo con due pareggi». La gara finale ha visto la Poggese battuta in rimonta dal Nogara per 2-1. Al 5’ Bacchiega ha illuso i biancazzurri: al 32′ pari di Badalotti e 38′ decisivo con Omoregie. «Ho visto una buona predisposizione al sacrificio – dice mister Emanuele Negrini – . La squadra mi è piaciuta molto in avanti. Il Nogara è riuscito a colpire con due attaccanti di Categoria superiore come Badalotti e Omoregie. Continuiamo la nostra preparazione: vogliamo i play off».