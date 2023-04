Basket serie A2 m – Zanco: “Siamo usciti alla distanza. Grazie ai tifosi per il sostegno”. Janelidze: “Ora vinciamo a Roma”

Mantova Coach Nicolas Zanco può sorridere per l’ottimo avvio degli Stings nella poule salvezza. «È stata una bella vittoria – afferma – anche per la splendida cornice di pubblico. I tifosi non hanno mai smesso di incitarci, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica a costruire gioco sbagliando tanto sotto canestro e dalla lunga distanza. Non siamo riusciti ad entrare in partita, pur tenendo una buona intensità difensiva. Ed è proprio grazie a questa che abbiamo contenuto la fuga di Monferrato. Nella ripresa abbiamo iniziato a carburare e a trovare maggiore lucidità. Qui abbiamo messo la nostra impronta sulla partita riuscendo a controllare il ritmo e trovando canestri importanti nei momenti decisivi. Non era facile esordire con un successo, giocare in casa la prima giornata ti porta ad avere tanta pressione sulle spalle». Sherrill ancora protagonista: «Si sta prendendo tante responsabilità – conferma Zanco – , ma voglio far notare anche e soprattutto i canestri di Janelidze, che sta diventando un giocatore davvero importante per noi e che ha segnato i tiri decisivi. Calzavara? Ha un edema osseo, migliorerà sicuramente nelle prossime settimane, non aveva senso rischiarlo oggi (ieri, ndr)». Ora testa alla Stella Azzurra Roma: «Troveremo di fronte una squadra esperta e preparata dal punto di vista tecnico. Ci aspetta un’altra gara punto a punto in cui servirà limitare al massimo le distrazioni».

A Zanco fa eco Giga Janelidze: «Per noi – dice – era fondamentale vincere all’esordio. All’inizio abbiamo pagato un po’ di pressione, poi durante l’intervallo Zanco è stato bravo a tranquillizzarci. Nel terzo quarto ci siamo sbloccati, giocando con più tranquillità e lasciandoci alle spalle la tensione dei primi due quarti. Ora la Stella Azzurra Roma: «Dovremo metterci l’energia vista nel terzo quarto e prenderci un’altra vittoria».