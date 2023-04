Basket serie A2 m – Partenza da urlo alla GP Arena, La Staff manda ko Monferrato

Mantova Comincia nel migliore dei modi il percorso della Staff nel girone Salvezza. L’esordio ha premiato i biancorossi che sono usciti vincitori dalla sfida alla Grana Padano Arena contro Casale Monferrato, verosimilmente una delle squadre meglio attrezzate del girone e quindi essere riusciti a sconfiggerla, con il punteggio di 74-69, è davvero un ottimo segnale per gli Stings.

Zanco schiera per la prima volta nello starting five Sherrill, all’esordio casalingo, affiancato da Iannuzzi, Ross, Cortese e Veronesi; dall’altra parte il rivale Comazzi decide di iniziare la sfida con Sarto, Leggio, Martinoni, Justice e Ellis.

Primo quarto vissuto sull’altalena, considerando il punteggio medio “ordinario” con cui si chiude il primo quarto, 19-17, l’oscillazione da -5 (4-9) a +5 (14-9) con un parziale di 10-0 dimostra a conti fatti un approccio positivo al match che non si è fatto desiderare più di tanto da parte dei biancorossi. La squadra di Zanco riesce ad arrivare molto più facilmente a segnare nel pitturato (10-2 il confronto) ma non sa esprimersi nel migliore dei modi da oltre l’arco, dove Monferrato è brava a ad avere il doppio delle conclusioni mandate a bersaglio che le permettono di rimanere a un solo possesso di distanza dopo i primi 10’. L’attacco della Staff si appanna e il secondo quarto inizia con il freno a mano tirato: solo 2 punti segnati in cinque minuti permettono a Monferrato di tornare a mettere la testa avanti (21-22) che costringe Zanco a chiamare timeout. Da quel momento la Staff ritrova una discreta continuità e la partita si assesta su un sostanzialmente equilibrio, 11-10 che va a comporre il 30-32 con cui si chiude il primo tempo e permette alle squadre di andare negli spogliatoi a recuperare qualche energia. Al 25’ punteggio sul 41-44, poco dopo che Monferrato tocca il massimo vantaggio a +7 (35-42). Nei minuti finali la Staff però aggiunge un pizzico di intensità in più in entrambe le metà campo: in difesa contesta maggiormente i tiri e in attacco trova canestri pesanti, fino a quello di Veronesi da tre punti che chiude il terzo quarto e permette alla Staff di effettuare il controsorpasso sul 53-51.

Al 35’ punteggio 65-66. I minuti finali sono ovviamente all’insegna dell’equilibrio, ed è giusto che sia così visto l’andamento generale della partita. Iannuzzi giganteggia nella lotta a rimbalzo, Janelidze e Sherrill trovano canestri importanti per dare slancio alla Staff in vista del rush finale. Si entra negli ultimi tre minuti con il risultato di 70-66 per Cortese e compagni, che diventa 71-66 negli ultimi 2’. Il pallone diventa pesante per entrambe le squadre. Monferrato tenta diverse conclusioni dall’arco – e sono complessivamente anche buoni tiri – ma il pallone non entra mai e questo spiana la strada agli Stings che incrementano il vantaggio quel tanto che basta per mettere al sicuro la vittoria e arrivare alla sirena conclusiva senza patemi. Punteggio finale 74-69.

Prossimo impegno sabato 8 in casa della Stella Azzurra Roma.

Leonardo Piva