Basket Serie A2 maschile – Cassinerio: “Staff pronta alla battaglia per i play off”

MANTOVA Dopo essere rimasta in stand by per quasi due settimane, la Staff conosce ora il proprio destino. Girone azzurro e calendario sono stati rivelati, ma per coloro che si fossero persi la notizia gli aspetti più importanti da sapere è che le avversarie del girone saranno Trapani e Piacenza (contro le quali non dovrà giocare), oltre a Cento, Pistoia e Ravenna, contro cui avverrà l’esordio domenica, ore 18, alla Grana Padano Arena e che rappresenterà la prima di sei partite contro queste tre in un classico calendario andata e ritorno. Alcune vecchie conoscenze, e alcuni volti nuovi. Nessuno meglio di chi deve studiare le squadre in modo analitico come l’assistant coach Matteo Cassinerio può fornire le indicazioni base che servono per arrivare preparati alle partite decisive che potrebbero lanciare o meno i biancorossi verso i tanti sospirati playoff. «Ci attendono tre squadre di ottimo livello – afferma – Ravenna ha fatto fatica a inizio campionato ma ora sta procedendo molto bene ed è allenata in modo magistrale da coach Cancellieri. Hanno cambiato un giocatore straniero prendendo Rebec, che è sicuramente un playmaker importante per il nostro campionato. Sono oggettivamente molto organizzati. Cento attualmente sta affrontando il problema dell’assenza di Cotton ma credo che per le sfide contro di noi potrà recuperare, hanno poi aggiunto Peric e in generale è un roster formato da giocatori italiani di esperienza. Sono stati una rivelazione del girone rosso e giocano una pallacanestro molto frizzante. Pistoia è sicuramente la squadra più esperta di queste tre, con giocatori come Saccaggi e Poletti. Sono una squadra importante per la categoria, e gli americani Sims e Fletcher aumentano notevolmente la qualità della squadra allenata da coach Carrea che è un ottimo allenatore». La fase a orologio rappresenta un vero e proprio bivio della stagione, e secondo Cassinerio gli Stings sono pronti alla battaglia: «Noi vogliamo accedere ai playoff – conclude – abbiamo avuto un paio di settimane per lavorare in maniera solida sui nostri giochi in attacco e difesa. Vogliamo arrivare a giocare le nostre partite al meglio delle nostre potenzialità mentali e fisiche, fortunatamente abbiamo recuperato gli acciaccati Infante e Bonacini e quindi sono fiducioso». Le sei squadre partecipanti al girone azzurro lottano per gli ultimi quattro posti per i playoff, ovvero le teste di serie 13-16. Le ultime due classificate chiuderanno la loro stagione al termine della sesta gara del girone.