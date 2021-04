MANTOVA Ecco i piccoli della Rigoletto ai nastri di partenza con gli atleti professionisti del Centro sportivo Esercito, in ritiro a Mantova per preparare le Olimpiadi di Tokyo. Che emozione per tutti i giovanissimi protagonisti che al Campo Scuola hanno vissuto un’esperienza da ricordare. Tanti gli applausi soprattutto per il campione mantovano Marco Najibe Salami.