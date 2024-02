Calcio 3a Categoria – Sermide, è fuga promozione. Travaini difensore goleador: “Non ci siamo mai nascosti, l’obiettivo è vincere il campionato”

Sermide Cinque vittorie e un pareggio costituiscono il brillante ruolino di marcia del Sermide nel girone di ritorno. La squadra della Bassa Mantovana sta dominando il girone (B) modenese di Terza Categoria e anche domenica ha fornito una bella prova di forza sul campo dell’Union 81, mandato al tappeto con un uno-due perentorio. Il quarto successo di fila ha permesso ai biancazzurri di incrementare il vantaggio sulla seconda in classifica, la Monari Nasi, sconfitta dalla Cortilese e ora distante 5 punti. Il secondo gol segnato domenica dal Sermide porta la firma di Devid Travaini, che di ruolo fa il difensore, ma con sette centri è il capocannoniere della squadra. «E’ stata una sfida combattuta – afferma – il campo non era in perfette condizioni, in più la loro tifoseria era molto calda. Sapevamo che avremmo trovato una squadra forte in difesa, ma che davanti fatica a segnare, per questo siamo partiti subito forte. Abbiamo rischiato poco, a parte l’unico errore nostro che li ha portati al gol dell’1-2». «Per quanto riguarda la mia rete – prosegue il difensore – ho anticipato l’avversario di testa, mettendo la palla vicina al secondo palo. Sono un difensore centrale, fare gol non è certo la mia specialità, eppure ho sempre avuto un buon tempismo nel saltare di testa e il mio score delle ultime stagioni lo dimostra: in media ho segato tre/quattro reti. Quest’anno vorrei arrivare in doppia cifra».

Con la vittoria di domenica, come dicevamo, i leoni hanno allungato sulla seconda, proseguendo la marcia trionfale del ritorno dopo che l’andata, invece, si era chiusa con qualche affanno «E’ un campionato bello, ma difficile – racconta Travaini – adesso ci aspettano tre gare contro le ultime, da non sottovalutare: speriamo di continuare a fare bene e di incrementare il vantaggio. Dal canto nostro, non ci siamo mai nascosti perché l’obiettivo sin dall’inizio è stato quello di vincere il campionato». Il Sermide sarà protagonista dell’anticipo della 20esima giornata e giocherà quindi sabato, in casa, contro la Cognentese. «Una squadra aggressiva e tosta – avverte il difensore goleador – all’andata finì 2-1 per noi con una rimonta pazza nel finale che ci portò alla vittoria. Per questo mi aspetto sempre di tutto, ma siamo pronti e carichi per questa nuova battaglia».

Samuele Elisse