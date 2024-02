Tennis tavolo – Cecilia Cicuttini e Francesco Pagano tengono alta la bandiera della Brunetti anche in Svezia

Castel Goffredo I giovani pongisti della Lombardia, guidati dal tecnico regionale Oana Copaci, sono stati protagonisti di una bellissima trasferta al “Safir International Tournament” di Orebro, in Svezia. La squadra era composta dai mantovani Cecilia Cicuttini e Francesco Pagano della Brunetti Castel Goffredo, Matilde Buzzoni (Vallecamonica) e Gabriel Deleraico (Vigevano Sport). Molto numerosa e agguerrita la concorrenza, essendo in gara ben 450 atleti provenienti da quindici Paesi, fra i quali Inghilterra, Norvegia, Austria, Finlandia, Francia, Lituania, Danimarca, Lussemburgo e, ovviamente, la Svezia padrona di casa. In un contesto così competitivo, i talenti lombardi hanno conquistato ben quattro medaglie. Buzzoni ha trionfato nell’Under 12 ed è salita sul terzo gradino del podio nell’Under 13. Argento per Cicuttini nell’Under 15 e Deleraico nell’Under 12.

«I ragazzi sono stati bravissimi – commenta felice coach Copaci – perché non era facile andare a medaglia, considerata la nutrita concorrenza in tutte le categorie e i molti partecipanti al via. Questi risultati sono delle belle soddisfazioni, che confermano la bontà dell’impegno da loro profuso in allenamento. Ora continueremo a lavorare, in vista dei prossimi appuntamenti».