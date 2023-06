Calcio a 5 Serie A2 – Ritorno di fiamma tra Leleco e il Saviatesta

MANTOVA Un clamoroso ritorno al Saviatesta Mantova? Parliamo del brasiliano Leleco, classe 1986, uno degli artefici della grande scalata dei biancorossi dalla C1 alla A. Leleco ha giocato nel Mantova dal 2017 al 2020, indossando la fascia di capitano. A Mantova si è pure sposato, instaurando un legame molto forte con la città. Nel 2020, tuttavia, ha deciso di seguire Pino Milella (anche lui transfuga da Mantova) e trasferirsi all’Olimpia Verona. Tre le stagioni in maglia gialloblù, culminate con la promozione in Serie A raggiunta quest’anno (con Milella nel frattempo tornato a Mantova e sostituito da Castagna). Il ruolo di Leleco si è allargato: non più solo giocatore, ma anche collaboratore del coach nella gestione del gruppo. L’esperienza a Verona, però, è terminata: società e giocatore non hanno trovato l’accordo per il rinnovo. Da qui l’ipotesi di un ritorno a Mantova, col fido Milella. Un contatto tra le parti c’è già stato, vedremo a quali sviluppi porterà.