Calcio Seconda Cat. – La Cantera, mister Riviera: “Spazio ai giovani”

Rivalta Matteo Riviera è il nuovo allenatore de La Cantera: rileva Riccardo Baggio. In questa stagione nel girone O La Cantera ha chiuso la stagione regolare con 26 punti, centrando la salvezza. Riviera in passato ha allenato Pomponesco, Psg San Giovanni in Croce, è stato vice di Manarin nella Primavera del Mantova e in questa stagione è stato alla guida dell’under 15 nazionale del Fiorenzuola d’Arda. «Un’esperienza molto utile – afferma Riviera – perché ci siamo confrontati con altre ottime realtà. Ora torno ad allenare una prima squadra. La società continuerà a valorizzare i propri giovani ma inserirà in organico qualche atleta esperto per cercare di soffrire il meno possibile e poter disputare un torneo tranquillo. Ho detto ai ragazzi che dovremo fare il nostro campionato e vedremo quando mancheranno cinque turni al termine dell’andata dove saremo posizionati in classifica».