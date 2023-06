L’iniziativa – Mantova Scherma, successo per l’incontro di formazione con Marta Cammilletti

Mantova Si è chiusa domenica scorsa, nella sede del Coni di Mantova, la “due giorni” organizzata da Mantova Scherma con la plurimedagliata campionessa di fioretto Marta Cammilletti, formatrice comportamentale di professione e atleta della Pro Patria di Busto Arsizio. In apertura non è mancato il saluto del delegato provinciale Coni Giuseppe Faugiana. L’iniziativa è stata orientata alla preparazione e alla formazione comportamentale in allenamento e in pedana degli schermitori, a corollario di una stagione che ha visto una folta compagine di atleti partecipare a 9 tornei nazionali, un interregionale e 4 regionali. Ora l’imminente partecipazione del fiorettista Damiano Guatelli agli Assoluti Silver a Brescia nel weekend.