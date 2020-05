Calcio Eccellenza – Governolese, Guernieri o Zamboni al timone? Palla all’Assemblea

GOVERNOLO Il Consiglio direttivo della Governolese, in un clima al solito effervescente, ha ratificato il consuntivo dell’annata finita ormai in archivio, ma per quanto riguarda i nodi relativi alla prossima stagione, si è deciso di rimandare la discussione all’Assemblea dei soci che si svolgerà il 3 o il 5 giugno, sempre che il Comune dia il via libera in ottemperanza alle norme sanitarie. Fumata grigia, dunque, per l’elezione del nuovo presidente: in lizza, ormai è noto, ci sono il patron uscente Marzio Guernieri e l’ex nu- mero uno dei Pirati, Paolo Zamboni, leggermente favorito secondo gli “exit poll”. Subito dopo l’Assemblea verrà convocato il nuovo Consiglio e poi toccherà al presidente formare la compagine dirigenziale e scegliere l’allenatore: se Graziani dovesse lasciare, come andiamo scrivendo da giorni,

la prima scelta è Franzini visto che Corghi pare destinato a restare al Garda.