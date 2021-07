Post maltempo: danni per due milioni tra le colline

MANTOVA Pochi minuti di grandine intorno alle 22:30 di giovedì sera hanno devastato una porzione dell’Alto Mantovano sull’asse Pozzolengo-Castellaro Lagusello-Volta Mantovana. La prima stima dei danni di Coldiretti Mantova, che sta raccogliendo le segnalazioni da parte dei soci, evidenzia danni a vigneti di Merlot, Cabernet e Chardonnay, ma anche a mais, kiwi, pomodoro. Flagellati complessivamente circa 750 ettari, con un danno mediamente intorno al 70% delle produzioni.

A livello economico la cifra non sembra inferiore ai due milioni di euro, per l’alto valore aggiunto di produzioni quali orticole e vino.

Velocissima la dinamica dell’evento meteo, spiega Giuseppe Groppelli, che ha subito la perdita totale di due ettari di pomodoro, per una cifra compresa fra i 15 e i 20mila euro di danni. La furia della tempesta ha completamente defogliato alcuni ettari di kiwi e un’area di circa 150 ettari di vigneti, nel pieno dello sviluppo del grappolo.

Oramai, calcola Coldiretti Mantova, il maltempo sta colpendo ogni 7-10 giorni a macchia di leopardo il territorio provinciale, compromettendo la redditività di una delle province che maggiore traggono respiro dal settore agricolo.

Il maltempo di giovedì sera, ha anche provocato il distacco della copertura di una palazzina a due piani in via Trento a Pozzolengo, con porzioni delle lastre in fibrocemento volate a parecchi metri di distanza e contro le abitazioni vicine. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti la polizia locale di Pozzolengo, la protezione civile e i vigili del fuoco, oltre al sindaco Paolo Bellini che chiede l’attivazione di un gruppo intercomunale di protezione civile tra Pozzolengo, Desenzano, Sirmione, Lonato e Padenghe.