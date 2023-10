Calcio Eccellenza – La Castellana cala un altro tris ed è prima da sola

CASTEL GOFFREDO Terza vittoria in una settimana, quinta in sei gare: numeri da capogiro per la Castellana. I biancazzurri, approfittando del ko del Ciliverghe con l’Ospitaletto, ora conquistano anche la vetta in solitaria. Un traguardo parziale meritato, per quanto fatto sin qui dalla squadra di Arioli, che ha interpretato al meglio anche la gara contro il Cortefranca. Partenza contratta, per il grande caldo. Di fatto per (quasi) tutto il primo tempo non accade proprio nulla di interessante. Al 17’ corner di Menolli, stacco di Faye, palla fuori, al 25’ la punizione di Thiam dal limite sembra più un’interurbana. E Lancini para senza problemi. Calciato sicuramente meglio il piazzato di Menolli al 28’, che però non inquadra lo specchio. Innocuo anche il colpo di testa di Mbengue da corner. Al secondo di recupero, mentre una parte degli spettatori è al bar a cercare un ghiacciolo, a sorpresa passa la Castellana: tirocross di Parisio, che serve Faye Pape. Il numero 11 si allarga, salta l’uomo e mette una palombella dolce per David Thai Ba, che sbuca tra i centrali e di testa fulmina Micheletti.

Si va dunque al riposo con la Caste in vantaggio; nella ripresa il Cortefranca si fa vedere al 47’ con uno stacco vincente di Thiam da piazzato, ma il guardalinee segnala l’offside.

Al 54’ azione personale di Secli, serpentina e tiro secco, Micheletti si salva in corner. Batte Menolli sul secondo palo, volée di Ruffini che per poco non raddoppia. Al 60’ annullato un gol anche alla Caste con Faye (qualche dubbio in più). Da qui in poi solo Caste: al 69’ Faye serve a rimorchio Menolli, che da buona posizione di sinistro spara alto. Inizia la girandola di cambi e Arioli azzecca tutto, mettendo Orlandini e Minelli, che chiuderanno l’incontro. All’85’ il centrocampista serve la punta, che entra in area, salta due difensori e insacca sul secondo palo con la complicità di Micheletti. Tris al 93’ ancora sul medesimo asse: passaggio a liberare l’attaccante, che scarica tra portiere e palo.