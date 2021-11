Calcio Eccellenza – La Gove alza la voce: “Noi penalizzati”

GOVERNOLO Sconfitta con polemica nel recupero infrasettimanale per la Governolese, battuta non senza recriminazioni dalla capolista Lumezzane.

«Non esprimo mai giudizi sull’operato del direttore di gara e dei suoi assistenti – dice l’allenatore Andrea Osti – , ma nella ripresa, sullo 0-0, non ci hanno concesso il gol del vantaggio, con la palla che aveva attraversato la linea. L’arbitro è corso a metà campo per riprendere il gioco. Aveva dunque convalidato la rete, ma è stato convinto a cambiare la decisione da un assistente. Inoltre era irregolare la rete del vantaggio del Lumezzane. Infine non ci è stata concessa una punizione a due in area, a pochi passi dalla linea di porta: l’aveva segnalata l’assistente, ma il direttore di gara non è stato di questo avviso. Che dire di più? La squadra ha giocato molto bene contro una corazzata, nonostante mancasse in attacco Ballarini. I ragazzi si sono impegnati e hanno lottato col cuore, purtroppo ancora una volta non sono stati premiati dal risultato. A questo punto, per la nostra classifica diviene importantissima la sfida di domenica prossima con la Pro Palazzolo (penultima proprio davanti alla Gove, ndr): è uno scontro salvezza vero e proprio. Tre punti ci darebbero uno sprone a livello psicologico per risalire la classifica. La compagine bresciana farà il possibile per ostacolarci, noi dovremo giocare come sappiamo: io ci credo».

«Purtroppo mercoledì sera – dice il presidente Fabio Bronzatti – abbiamo assistito ad una direzione di gara sconcertante, che fa anche sospettare di malafede. Ma non vogliamo arrivare a pensarlo». «Decisioni che ci hanno danneggiato – aggiunge il presidente – , perché seppure contro una squadra fuori categoria, ci siamo battuti con grande coraggio. Quando ti tolgono un gol buono, quando non ti danno una punizione a due in area che è lampante a termini di regolamento, quando il gol del vantaggio ospite arriva con una carica sul portiere da parte di tre giocatori, come fai a non pensare male? Troppi errori ai nostri danni. Forse paghiamo la nostra “mantovanità”, non vorrei che in quanto ultimi in classifica non ci venga dato ciò che ci spetta». Ora una gara cruciale, come detto, e poi il mercato. Alcune pedine sembrano in discussione, come l’attaccante Ballarini che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare in Veneto. Ma Bronzatti stoppa tutte le ipotesi, per ora: «Decideremo nella riunione di lunedì prossimo. Che torneremo sul mercato è scontato, ma dobbiamo muoverci con accortezza, per fare le mosse giuste e provare a salvarci».