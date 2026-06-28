Calcio giovani – “La Fata Junior Cup”: un successo la prima edizione del torneo baby

BORGOFRANCO Grande successo per la 1ª edizione della “La Fata Junior Cup”, andata in scena venerdì sera nell’ambito del 10º Memorial “Michele La Fata”, organizzato dall’Associazione Amiki con il supporto della River. Protagonisti della serata sono stati i bambini delle annate 2017 e 2018, che hanno dato vita a un torneo all’insegna dello sport, del divertimento e dei valori educativi. Sei società del territorio – River, Sermide, Quistello, Poggese, Altopolesine e Bondenese – si sono affrontate in un girone all’italiana con 15 partite disputate su due campi, davanti a una splendida cornice di pubblico composta da famiglie, amici e appassionati. L’obiettivo della manifestazione non era il risultato, ma offrire ai più piccoli un’esperienza di gioco, amicizia e condivisione. Per questo motivo non è stata stilata alcuna classifica finale: tutti i bambini sono stati premiati con medaglia e coppa, a testimonianza che il vero successo della serata è stato il sorriso di ogni partecipante. A rendere ancora più speciale l’evento hanno contribuito l’animazione di DGN Animation Group, i gonfiabili gratuiti messi a disposizione da M&V Gonfiabili e lo stand gastronomico del Memorial, che hanno trasformato la serata in una vera festa per tutta la comunità. L’Associazione Amiki ha infine rivolto un sentito ringraziamento alle società partecipanti, agli allenatori, ai volontari, agli sponsor e a tutte le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo al successo di questa prima edizione. L’auspicio è che la “La Fata Junior Cup” possa diventare un appuntamento fisso del Memorial, continuando a promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione per i più piccoli.