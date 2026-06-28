Calciomercato dilettanti – Vicenzi mister del Castelbelforte. Colpi Union Villa e Sustinente. Chitò al Pralboino

MANTOVA Procedono le trattative di mercato per le società mantovane: la Poggese ufficializzerà probabilmente nei prossimi giorni gli accordi con Boccalari, Tosi e Crema, colpi di assoluto rilievo per il campionato d’Eccellenza dei biancazzurri. Colonia di ex “mantovani” al Pralboino di Prima Categoria: nel team bresciano troveranno posto bomber Fabio Chitò dopo l’esperienza all’Asola, l’esterno ex Castellana Giovanni Parisio e l’ex attaccante dello Sporting Jonata Bravo. Tris di acquisti per la Medolese: Fantoni e Spitti dallo Sporting Club, Simone Marchi dalla Voltesi. Marco Badinelli, attaccante ex Asola e Casaloldo, è un nuovo giocatore della Rapid United. Luca Vicenzi è l’allenatore del Castelbelforte che debutta in Terza categoria, in questa stagione ha allenato l’under 17 della Serenissima. Mattia Magazzù è un nuovo atleta del Casalmoro, l’ex attaccante della Vignoni Castel Goffredo sembrava in un primo tempo destinato ad approdare al Casalromano. Alessandro Cavaliere, Cristian Quaglia, Antonio Curcio. Davide Stirparo, Stefano Esposito e Andrea Gorni, sono i primi colpi in entrata dell’Union Villa Saviola di Ivan Davoli, altra debuttante in Terza categoria. Tre entrate per il Sustinente: Michele Nasi dal Sant’Egidio San Pio X, Fassy Zafar dalla Mantovana e Sissoko.