Calcio – La Serie C prende forma. Mantova, quale girone?

MANTOVA Con la promozione della Reggiana, se n’è andata una delle possibili e più allettanti avversarie del Mantova nel campionato di Serie C al via il prossimo 27 settembre. Peccato. Ma il menù resta gustoso, magari un po’ di più se il Mantova finirà nel girone B piuttosto che nell’A. Ora che i play off si sono conclusi, possiamo infatti tracciare un quadro più definito sulla C che verrà. Ben sapendo che almeno due variabili rischiano di sparigliare le carte: le retrocessioni dalla B, ancora da stabilire (Livorno a parte); e il numero delle squadre che riusciranno ad iscriversi (termine ultimo il 5 agosto).

Premesso ciò, tutto dipende dal criterio con cui verranno formati i gironi. Se il modello è quello della scorsa stagione, il Mantova dovrebbe finire nel girone B, che copre parte della Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. Se invece si procedesse con una suddivisione orizzontale (Nord, Centro, Sud), il girone dei biancorossi includerebbe le squadre di Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Friuli, più la Sardegna rappresentata dall’Olbia.

Al momento tutto è possibile. Anche perchè, come dicevamo, ancora non sappiamo il numero delle iscritte e nemmeno le 3 squadre provenienti dalla B (oltre al Livorno). Sulla prima variabile, le previsioni non sono così nere come si temeva: certo qualche società è a rischio o è alle prese con sempre delicati cambi di proprietà (Siena, Pro Vercelli, Arezzo, Novara), ma non sono attesi bagni di sangue. E, in ogni caso, riammissioni e ripescaggi consentiranno di raggiungere facilmente il numero di squadre previsto: 60. Quanto alle retrocessioni dalla B, le principali candidate, a tre giornate dalla fine, sono Cosenza e Trapani, che ben difficilmente vedremo giocare col Mantova; l’ultima retrocessa uscirà dai play out: tra le pericolanti, Cremonese, Venezia, Ascoli e Perugia sono le osservate speciali in viale Te.

Confrontando le due ipotesi di girone di cui sopra, sono 6 (oltre al Mantova) le squadre presenti in entrambi i raggruppamenti: Sudtirol, Padova, FeralpiSalò, Triestina, Virtus Vecomp e Campodarsego. Queste, con tutta probabilità, il Mantova se le ritroverà di fronte a prescindere dal girone in cui verrà inserito. Sul Modena, invece, pesa l’incognita della regione diversa; ma la distanza con Mantova è talmente esigua che si fatica a credere in una “separazione”. Anche perchè stiamo parlando di una sorta di derby che ha sempre richiamato notevole attenzione: toglierlo non sembra una gran mossa. In ogni caso, gli spunti d’interesse non mancano. Anzi possiamo dire che, indipendentemente dal girone, il Mantova va incontro a una stagione difficile sì, ma ricca di stimoli. Dopo tre anni nei dilettanti, tanto basta. Almeno per adesso.

IPOTESI 1

Campodarsego

Carpi

Cesena

Fano

FeralpiSalò

Fermana

Gubbio

Imolese

MANTOVA

Matelica

Modena

Padova

Piacenza

Sambenedettese

Sudtirol

Triestina

Virtus Verona

Vis Pesaro

?

?

IPOTESI 2

Albinoleffe

Alessandria

Campodarsego

Como

FeralpiSalò

Juventus U23

Lecco

MANTOVA

Novara

Olbia

Padova

Pergolettese

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sudtirol

Triestina

Virtus Verona

?