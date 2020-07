Calcio Promozione – Buoli: “Casalromano, dove eravamo rimasti?”

CASALROMANO Dopo una sola stagione di lontananza, Andrea Buoli è tornato a Casalromano, agli ordini di Mauro Franzini, nuovamente tecnico gialloblù. «Ho deciso di ripartire da qui – afferma l’esperto attaccante – la società mi ha cercato subito e io ho accettato con entusiasmo il progetto». «Torno dopo una stagione tra Sporting e Asola, dove ho dimostrato di poter ancora dire la mia in Promozione. L’amicizia con Mauro poi è stata importante per la mia scelta. A Casalromano del resto avevo lasciato tanti amici, come Zaglio, Grechi e tantissimi altri. Per me è come tornare a casa».

Quest’anno a Casalromano ritroverà anche l’esterno d’attacco Scalvenzi, fresco di firma con il team di patron Leoni: «Sono contento dell’arrivo di Scalvenzi, un ottimo giocatore e un bravo ragazzo. Ho giocato qualche mese con lui la scorsa stagione ad Asola e sarà un piacere ritrovarlo. Piuttosto: vedremo quando l’attività ripartirà. Mi auguro si possa giocare serenamente e senza interruzioni».

Per Buoli al Casalromano si profila un ruolo “alla Ibrahimovic” (del quale peraltro è praticamente coetaneo) un attaccante di grande esperienza ma ancora integro, in grado di far crescere magari qualche giovane. Col famoso centravanti del Milan Buoli è peraltro coetaneo. Ma qual è il segreto di un giocatore così longevo a questi livelli? «Segreti non ce ne sono, io però mi sento bene – osserva Buoli -. Il fisico regge ancora, anche se so benissimo di dover fare i conti con gli anni che passano. E’ chiaro che non potrò giocare tutte le partite per 90’, ma grazie al cielo nei dilettanti ci sono i 5 cambi, che potranno far ruotare tanti giocatori». L’obiettivo di questo Casalromano, peraltro ancora in costruzione, con il diesse Marini impegnatissimo nelle trattative in questi giorni, è quello della salvezza: «Il traguardo è quello, poi sarà il campo ad emettere il proprio verdetto. Sono a disposizione di mister Franzini, che sa già come impiegarmi visto che abbiamo lavorato assieme a lungo».