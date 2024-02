Tennis Tavolo – Tre successi per i team di Asola. Anche la Brunetti cala il tris

Mantova Domenica, al Centro Sportivo “Schiantarelli” di Asola, si sono disputati gli incontri della quarta giornata di ritorno del Campionato Regionale e Provinciale con tre vittorie per i team asolani. La D1 (Gaboardi, Motta, Rustici e Nicola Storti), opposta al Marco Polo “B” (Mor, Ranza, Sorlini), grazie all’innesto dei giovani Gaboardi e Nicola Storti, ha ottenuto un’importante vittoria per 5-2, consolidando in acque più tranquille la posizione in classifica. La D3 “A” (Bruma, Cappelli, Perini e Ventura), si è confrontata nel derby con la formazione “B” della PaninoLab Bagnolese, vincendo per 6-1. La D3 “B” (Miglioli, Parolini, Stringhini e Tessaroli) ha incrociato le racchette contro il Marco Polo “B” (Avanzi, Ferreri, Maiolini, Rondani), superando gli avversari con un rotondo 7-0. Prossimo appuntamento domenica 10 marzo, sempre ad Asola, con tutte le formazioni di casa impegnate al Centro Sportivo Schiantarelli. La D1 sfida la PaninoLab Bagnolese, la D3 “A” la PaninoLab Bagnolese “B” e la D3 “B” l’Open House Brescia “C”.

Per la Brunetti nel weekend hanno giocato le squadre dalla B2 alla D3. Sabato a Castel Goffredo la B2 maschile ha battuto il Villa Romanò per 5-0 e la C1 maschile l’ha spuntata 5-4 sulla Cobi Meccanica Villa d’Oro Modena. La C2 maschile invece si è arresa per un soffio 3-4 al Marco Polo “A”. Domenica i ragazzi della D1 hanno piegato 4-3 un ostico Salò, mentre la D2 “B” si è arresa al Marco Polo “A” per 2-5. Infine la D2 “A” è stata sconfitta 0-7 dal Vallecamonica.