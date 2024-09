Calcio Prima Categoria – Coffani: “Sporting, avanti così. La Coppa resta un obiettivo”

GOITO La Coppa Lombardia di Prima categoria è un obiettivo al quale storicamente lo Sporting Club ha sempre tenuto. L’undici di trainer De Martino, col rotondo successo per 4-0 colto mercoledì sera davanti al proprio pubblico sul Pralboino ha superato la prima fase, chiudendo in vetta il girone 29.

«Anche nella scorsa edizione abbiamo provato ad arrivare in fondo: ci siamo andati vicini, ma siamo stati eliminati ai rigori – ricorda il diesse Coffani -, come dice spesso il mister Luca De Martino, per noi sono tutte finali. In Coppa col Pralboino abbiamo giocato una buona gara, e il risultato racconta poco di quanto abbiamo lottato per vincere. La compagine bresciana ha giocato bene nel primo tempo; nella ripresa ha operato qualche cambio ringiovanendo l’undici in campo, ma ritengo che questo nulla toglie al nostro successo».

Per gli atleti della compagine goitese la mente è comunque già rivolta alla prossima sfida casalinga di campionato con la Voluntas Montichiari, anch’essa a quota 4 punti.

«Ci attende ancora un impegno casalingo dopo quello in Coppa – conclude Coffani -, la Coppa è la Coppa, il campionato è il campionato, in campo per fare bene. Siamo reduci dal pareggio per 3-3 a Calcinato, che è giunto in modo beffardo, con la rete decisiva dei nostri avversari al quinto minuto di recupero. C’è rammarico per non aver centrato i tre punti, che sarebbero stati meritati. La Voluntas non va presa alla leggera, è un’ottima squadra e ha tanti giocatori in grado di fare la differenza. Comunque siamo pronti a dire la nostra in questo match difficile». Ancora assente il difensore centrale Dalla Pellegrina.