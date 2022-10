Calcio Promozione – Castellana pratica e spietata. Gli errori condannano i Pirati

Castel Goffredo Capitola per la seconda volta consecutiva in un derby la Governolese, che crea anche qualche occasione, ma viene punita severamente per i propri errori dalla cinica Castellana. A deciderla, diranno anche i molti addetti ai lavori sugli spalti, sono stati i portieri: incerto Coppiardi, che ha più di qualche responsabilità sui primi due gol. Insuperabile, o quasi, Lancini, che capitola solamente a scodelle lavate, ma salva la propria porta in almeno tre circostanze.

Prima emozione al 21’: gran giocata di Giarruffo per Omoregie, che si allarga e crossa in mezzo per Frigo Favalli. Grande risposta di Lancini, che si ripete anche sul tentativo di tap-in di Salvini. Tre minuti dopo passa però in vantaggio la Castellana: da rimessa laterale vicina al fondo, Parisio si fa restituire palla e crossa subito. Esce male Coppiardi e la sfera carambola sul ginocchio di Gyamfi, che a porta vuota insacca. Quattro minuti dopo raddoppiano i goffredesi: Faye recupera una palla sporca sulla trequarti e innesca Parisio, che si accentra “alla Robben” e la mette sul secondo palo. Anche qui tutt’altro che impeccabile Coppiardi, che tocca ma non riesce ad evitare il 2-0. Prima dell’intervallo Gola prova a ridisegnare la Gove: Nouhi e Pernigotti rilevano Ferri e Giarruffo. Nella ripresa la Castellana ovviamente prova ad amministrare, non disdegnando il contropiede. La Governolese ovviamente si getta in avanti e al 53’ Salvini prende la parte alta della traversa con un tirocross. Al 61’ Pirati vicinissimi a riaprirla: gran tiro di Pernigotti, palla che sbatte su entrambi i pali ed esce clamorosamente a Lancini battuto. I rossoblù provano a battere il ferro finché è caldo: al 73’ punizione velenosissima dalla trequarti di sinistra ben calciata da Salvini. Grande risposta di Lancini che mette in angolo un pallone destinato nel sacco. Poi la “garra” della Governolese si spegne e, sull’ennesimo errore, stavolta di Cenzato, nasce il tris di Faye Pape, che conquista palla e non può sbagliare in diagonale.

All’88’, però, c’è tempo per il gol della bandiera per i Pirati: lo segna Omoregie, che di testa in area raccoglie un bel cross di D’Angiolella. (gluc)