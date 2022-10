Mantova città meno cara nella Top 30 delle mete più ricercate, e i turisti la invadono

MANTOVA Tutto pieno in città e in provincia. Mantova ha fatto il pieno di turisti in questo lungo week-end di Ognissanti e se l’ondata di caldo animalo di questo periodo ha giocato un ruolo fondamentale nel richiamare frotte di turisti nella nostra città, c’è un altro fattore determinante per questo exploit: Mantova è la città meno cara fra le prime 30 destinazioni scelte dagli italiani. È quanto risulta dalla classifica realizzata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza. Se le città più costose sono Milano con 200 euro, Merano con 182 euro, seguite da Venezia e Bologna con oltre 170 euro di media a notte, Mantova è quella in cui il pernottamento costa meno. Sono infatti solamente quattro le località al di sotto del muro dei 100 euro a notte: a Torino si spendono in media 96 euro a notte; scendendo (o salendo sul podio delle città più economiche) si arriva a Pisa con 95 euro, Livorno con 93 euro, e infine Mantova che con i suoi 87 euro è la località più economica tra le 30 più gettonate quest’anno. Nella graduatoria sono state indicate le destinazioni più cercate sul sito Holidu.it per soggiorni con check-in compresi tra il 28 ottobre e l’1 novembre e check-out compresi tra il 29 ottobre e il 3 novembre. Per ciascuna destinazione sono poi stati indicati i giorni medi di soggiorno, il numero medio di persone e il costo delle case vacanze (in media a notte per alloggio). I dati sono stati estratti lunedì 24 ottobre 2022.

Insomma Mantova non è solo bella da vedere ma è anche conveniente soprattutto alla luce di quel turismo mordi e fuggi tipico della nostra città. Una prova più che tangibile di quanto abbiano scelto questo tipo di turismo low-cost lo si è avuto ieri facendo un semplice giro per il centro cittadino, affollato come non si vedeva da anni. Prova certificata dai numeri di Palazzo Ducale: 2.142 visitatori sabato, 2.701 ieri, e siamo solo a metà del lungo week-end di Ognissanti che è tra l’altro caratterizzato anche da un’ondata di caldo eccezionale per questa stagione. Ieri infatti si sono viste scene decisamente inconsuete a questo punto dell’anno e a queste latitudini. In particolare sulle sponde dei laghi e nel prato di fronte al castello di San Giorgio, con tanti turisti stesi sull’erba a godersi la giornata di sole per quella che forse sarà l’ultima tintarella dell’anno.