Calcio Promozione – Vigilia di Castellana-Sporting, il derby del cuore per Novellini: “Sei anni non si dimenticano”

MANTOVA La 12esima giornata del campionato Promozione propone domani il derby fra la Castellana lo Sporting Club, che mercoledì hanno recuperato le rispettive gare del nono turno, con alterne fortune. La squadra di Cobelli è andata a vincere sul campo della Vighenzi, mentre i ragazzi di Franzini hanno perso in casa con l’Ome. E’ certamente una partita speciale per Alessandro Novellini, il gm della Caste che, da allenatore, ha portato lo Sporting in Promozione. «Sei anni a Goito non si dimenticano facilmente – racconta – e non li puoi cancellare con un colpo di spugna, anche per quanto di buono è stato fatto. I rapporti con dirigenti e giocatori dello Sporting sono ottimi, farà un certo effetto affrontarli da avversario. Noi veniamo dal bel successo con la Vighenzi e vogliamo confermarci, anche se sappiamo che non sarà impresa facile perchè lo Sporting ha bisogno di punti e ce la metterà tutta. La squadra goitese è cresciuta parecchio sotto la guida di Mauro Franzini, un allenatore che stimo moltissimo, purtroppo non è stata premiata dai risultati. Ma la stagione è ancora lunga e ha tutto il tempo per risalire la china».

«Mi fa molto piacere rivedere Alessandro – dice, da casa Sporting, il presidente Devis Cavagna – non si possono scordare i sei anni passati insieme e i grandi risultato ottenuti. Affrontiamo questo derby con la voglia di far bene, siamo in un buon momento anche se i risultati, e in particolare la sconfitta di mercoledì, non gratificano gli sforzi del gruppo. Ma non ci perdiamo d’animo e di sicuro non molliamo: serve quella vittoria che possa dare la svolta al nostro campionato. Fare risultato a Castel Goffredo sarebbe molto importante anche per il morale. Purtroppo stiamo pagando le tante assenze per infortunio. E’ rientrato in gruppo Borghi, per altro un ex della Castellana, e dovrebbe portare esperienza davanti. Ne abbiamo bisogno, anche se i nostri giovani ce la mettono tutta per fare bella figura». Tra i goitesi rientrano Galante e Saleri.