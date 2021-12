Ponte, l’arcata è in acqua: oggi e domani si completa il varo

SAN BENEDETTO – San Benedetto Po Piccoli passi, ben misurati – con un occhio al cielo e un altro ai livelli del fiume – ma costanti: le operazioni di varo della prima arcata del nuovo ponte di San Benedetto stanno procedendo finalmente senza gli intoppi che avevano caratterizzato il primo infruttuoso tentativo di fine ottobre. Di fratto l’impalcato è tutto sulla chiatta che, nelle giornate di oggi e domani dovrà fargli percorrere gli ultimi 25 metri verso quella che sarà la penultima collocazione: l’ultima, come noto, sarà quella che sposterà tutto il ponte – quando sarà completato anche il tratto golenale e demolito quello vecchio – nella sua posizione definitiva.

Nella giornata di ieri, oltre alla pioggia caduta nella notte, qualche preoccupazione è arrivata dal fatto che il livello del fiume Po aveva registrato un innalzamento di 16 centimetri: apparentemente pochi ma in realtà da tenere sotto controllo quando si sta manovrando un manufatto di 2800 tonnellate. Va comunque precisato che le attività sono state avviate, dopo un’attenta valutazione dei dati ottenuti tramite un costante monitoraggio dei livelli del fiume Po grazie alle stazioni di rilevamento della AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po – che permettono di avere proiezioni a breve termine sull’andamento dei livelli del fiume, in funzione delle piogge annunciate. Le rilevazioni consentono inoltre un aggiornamento costante in tempo reale grazie alle stazioni di lettura situate a monte delle aree di cantiere. Così è stato anche ieri e l’innalzamento del fiume non ha presentato criticità particolari per il prosieguo delle operazioni che sono andate avanti anche nella notte e per riprendere questa mattina alle prime luci dell’alba e con l’obiettivo di concludere tutto nella giornata di domenica. Poi, una volta completata questa fase, si inizierà a pensare allo spostamento dell’arcata del lato di Bagnolo, che presenta difficoltà tecniche ma comunque inferiori a quelle relative all’altro impalcato.