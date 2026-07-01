Calcio Serie B – Mantova, via libera dell’Inter per l’attaccante Spinaccè

MANTOVA È arrivato il sì dell’Inter per Matteo Spinaccè. Il ds del Mantova Fabio Brutti ha perfezionato ieri l’operazione che porterà l’attaccante classe 2006 in riva al Mincio, in prestito con diritto di riscatto. Spinaccè, prodotto del vivaio nerazzurro, si è messo in luce nell’ultimo campionato di C con l’Inter U23, totalizzando 26 presenze, 6 reti e due assist. Oltre al suo ruolo naturale di seconda punta, il ragazzo può essere impiegato sia come seconda punta che sulla fascia destra.

Rimanendo in attacco, confermato anche il via libera del Como per Federico Chinetti (2005): restano da sistemare pochi dettagli sulla natura del prestito, in settimana l’annuncio. A centrocampo si registra uno stallo nella trattativa per Filippo Vesentini (2002): c’è il sì del giocatore, che preferisce il Mantova ad Entella e Catanzaro (gli altri due club sulle sue tracce), ma l’Union Brescia chiede in cambio ai biancorossi Federico Artioli. Altre contropartite al momento non vengono considerate.

Tempi lunghi e strada in salita per il centrocampista sloveno dell’Inter Luka Topalovic (2006), che ad oggi non sembra alla portata dell’Acm. Stesso discorso per Ali Dembélé, a nonostante il giocatore si sia espresso favorevolmente su un suo ritorno a Mantova. Il Torino, proprietario del cartellino, prima guarda in Serie A. E, oltre al Lecce, si è fatto avanti il Monza di Ivan Juric.

Sul fronte uscite, già detto delle sirene che nei prossimi giorni tenteranno Tommaso Marras e Davide Bragantini, non si registrano novità su Simone Trimboli: anche lui rimane evidentemente in attesa di un’offerta adeguata che convinca il Mantova a cederlo. Ma finora nulla. Così come nessuna chiamata, oltre a quella di settimana scorsa del Benevento, è giunta per Francesco Ruocco. Ufficiale il trasferimento a titolo definito del portiere Cristiano Fratti all’Ospitaletto. Con lui se ne va anche l’altro estremo difensore Luca Sonzogni: da sistemare gli ultimi dettagli con le Dolomiti Bellunesi.