Calcio serie C – Mantova, con la Juve altro turnover: chance per Bucolo

MANTOVA La squadra biancorossa continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno casalingo contro la Juventus Under 23. Una sfida che sicuramente attirerà la curiosità di molti appassionati, non fosse altro per il nome dell’avversario. Probabilmente anche molti addetti ai lavori verranno al Martelli per vedere da più vicino i tanti giovani presenti in campo, sia tra i bianconeri, ma anche nelle fila del Mantova. Sarà la terza gara in una settimana e ci può stare che mister Lauro decida di apportare qualche cambiamento per far rifiatare qualche giocatore. Come sempre bocca cucita sulle scelte che saranno svelate alla squadra solo a ridosso del calcio d’inizio. Possibili avvicendamenti in tutti e tre i reparti. Premesso che il modulo di gioco resterà invariato, in difesa si potrebbe rivedere Pilati, che ieri è stato provato in coppia con Milillo. Sarà curioso capire chi partirà anche sulle corsie esterne. E’ probabile il rientro dal 1’ di Darrel, anche se Vaccaro è pronto a ritagliarsi ancora un po’ di spazio. A sinistra si rinnova il ballottaggio Bianchi-Esposito. La novità più importante dovrebbe essere in mezzo al campo. Zibert questa volta potrebbe partire dalla panchina per far spazio a Bucolo, che farebbe il suo esordio da titolare, dopo qualche spezzone di gara nelle precedenti uscite. Sul fronte offensivo, non essendoci Paudice, fuori per squalifica, De Cenco sarà l’unica prima punta e giocherà dall’inizio. Così come Guccione. Come esterno sinistro possibile la mossa Zappa, ex Juve (come Gerbaudo), che è entrato molto bene a Trento. Questa mattina la rifinitura al “Martelli”.

Designazioni – A dirigere l’incontro sarà Marco Emmanuele di Pisa. Gli assistenti Mauro Dell’Olio e Ciro Di Maio. Quarto uomo Gioele Iacobellis.