Hockey su pista – Suzzara riparte in collaborazione con la Scandianese

Suzzara Riparte il Roller Suzzara in partnership con la Rot. Scandianese. L’allenatore sarà Massimo Barbieri, a oggi tecnico della squadra femminile della Scandianese ed ex di Modena Villa d’Oro, Bassano e Correggio in A1. «Era una mia aspirazione da tempo di venire qui a Suzzara. Ci sono già stato come avversario da giocatore e da allenatore. Grazie all’interessamento dell’ex presidente Enrico Grossi e del consigliere Federale Maurizio Corona abbiamo dato vita a questa partnership. Suzzara ha una tradizione, anche di A2 e giovanile, e dispone di due impianti: il Palaroller di via A.Moro e la storica pista all’aperto di via Lombardi. Non può essere lasciata morire. Abbiamo avuto la disponibilità dei ragazzi, dei genitori e dell’assessore A. Mari. Ci sarà da lavorare, ma l’avventura mi piace». «Mi sono mosso questa estate quando la vecchia dirigenza voleva cessare l’attività e io mi sono sempre opposto – dichiara Grossi, già presidente e fondatore del Roller Suzzara – Sapevo di di questo programma della Fisr-Coni di aiuto alle società in difficoltà. Ho chiamato il responsabile, il consigliere Corona, e il tutto è andato avanti. Oggi siamo alla ripresa, grazie alla Rot. Scandianese del presidente Gianluca Ganassi, ex portiere biancoverde degli anni ’80 e a Massimo Barbieri che conosco da sempre. La cifra tecnica c’è; ora si tratta di ricostruire la società e chiunque voglia dare una mano è gradito. Certi messaggi mandati sui social da ex dirigenti sono stati di cattivo gusto e fuori luogo. Una mancanza di rispetto verso i ragazzi e i loro genitori in questo periodo di pandemia».