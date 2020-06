Calciomercato dilettanti – Sporting, ecco Caccavale. Castiglione: via Bignotti

MANTOVA Lo Sporting ufficializza l’arrivo di Domenico Caccavale, difensore polivalente classe 1992. In carriera ha giocato, tra le altre, con Mantova, Governolese, Vighenzi e Castiglione. Gli aloisiani, dal canto loro, hanno deciso di lasciare libero anche Bignotti. In fase di stallo le trattative per i giocatori della Governolese Vincenzi, Ghirardi e Mambrin: i Pirati fanno muro (vedi pezzo sopra) e non hanno intenzione di liberare facilmente i primi due.

Tornando allo Sporting, ufficiali i rinnovi di Nicola Bovi, Beduschi, Ciulla, Carlo Ferrari, Riccardo Ferrari e Novello. La Castellana è invece al lavoro per ultimare le conferme: sicure quelle di Thai Ba e Nodari, per Viola occorre trovare un accordo con la Vighenzi. Per la porta salgono le quotazioni di Lancini dello Sporting Brescia, mentre Luna, rientrato alla casa madre Brescia dopo il prestito alla Governolese, sta riflettendo sulla proposta goffredese. Per l’attacco il profilo che intriga il manager Alessandro Cobelli è quello di Nicola Piras, ma il giocatore in settimana parlerà prima con i Pirati che vorrebbero discutere di una riconferma. A proposito: la Governolese sta lavorando anche ai rinforzi, con un’impronta decisamente local: avranno dei colloqui con la dirigenza rossoblù Luca Brondolin, centrocampista classe 1986 e il portiere Luca Loschi, coetaneo. Quest’ultimo nella stagione appena trascorsa ha difeso i pali del Casaleone. Altri profili nel mirino sarebbero Giovanni Vicenzi, anche lui del Casaleone e il contesissimo difensore Matteo Lonighi del Suzzara, sul quale c’è anche il vivo interesse del Marmirolo (che ha come obiettivo anche l’altra zebra Corradini).

Incontri per definire l’assetto delle giovanili a Suzzara: le zebrette saranno impegnate in quattro tornei regionali dei baby, il presidente Enzo Palvarini punta a creare un polo di riferimento per il settore giovanile non solo nella Bassa, ma anche nel Reggiano: avviati contatti con sodalizi di quella provincia.