Raddoppiati i casi di positività: ad oggi sono 102

MANTOVA Sono 102 i casi di positività registrati nel Mantovano secondo l’ultimo bollettino emanato da Regione Lombardia. Raddoppiato quindi il numero dei pazienti affetti da virus. In Lombardia i casi positivi sono 5.469, ieri 4.189 l’altro ieri 3.420 e il

giorno prima 2.612, i deceduti 333, ieri 267, l’altro ieri 154 tutte persone

anziane con un quadro clinico gia’ compromesso. L’87% ha piu’ di

75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni

– i dimessi e trasferiti al domicilio 646, ieri 550 e l’altro

ieri 524, in isolamento domiciliare 1248, ieri 756 e l’altro ieri 722, in terapia intensiva 440, ieri 399 e l’altro ieri 359, i ricoverati non in terapia intensiva 2.802, ieri 2.217 e

l’altro ieri erano 1.661. i tamponi effettuati 20.135, ieri 18.534, l’altro ieri 15.778.