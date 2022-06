Ciclismo giovanile – Federico Saccani sfreccia sulla pista di Monza

MANTOVA Gli atleti del Mincio Chiese danno spettacolo all’Autodromo di Monza. Doppietta sul podio nella categoria allievi, con Federico Saccani che si impone allo sprint e Damiano Lavelli ottimo terzo. Il trionfo gialloblù è completato dal sesto posto di Andrea Godizzi. Per Saccani si tratta della terza affermazione stagionale, quinta di squadra. Da segnalare inoltre il piazzamento da top ten (10°) di Ludovico Affini nella categoria esordienti. In ambito femminile brilla ancora la stella di Maria Acuti, della Valcar, quinta assoluta e sul podio (terza) di categoria. Degno di nota è anche il 10° posto tra le allieve di Marina Filimon del Gioca in bici. Un successo per il Mincio Chiese anche nella kermesse dei giovanissimi a Verona: a salire sul gradino più alto del podio è Leonardo Mai nella G3. Giovanissimi che stamattina sono di scena a Poggio Rusco nel 1° Memorial Luciano Truzzi, manifestazione allestita dal Gs Francesco Gennari con oltre 130 partecipanti tra cui i giovani campioncini di Ciclo Club 77, Allgor Tatobike, Sporteven, Mincio Chiese e Gioca in bici Oglio Po. Le sei corse in programma si terranno su un circuito cittadino di mille metri, primo start alle ore 9.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti odierni, la pattuglia femminile composta da Giulia Santella e Maddalena Lodi Rizzini, del Team Petrucci, Irene Ferrari, Sara Moreni e Marina Filimon, del Gioca in bici, è in gara a Laives (Bz), mentre gli allievi del Mincio Chiese corrono a Villa Fontana (Bo), lo juniores Angelo Monister, del Team Giorgi, a Treviglio (Bg) e il compagno di squadra Stefano Leali a Carnago (Va).