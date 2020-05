MANTOVA Sono 9 i contagi in più rispetto a ieri per un totale di 3119 casi in provincia di Mantova secondo i dati forniti dalla Prefettura. Due casi in più a Mantova e Castiglione delle Stiviere, uno invece per Castel d’Ario, Marcaria, Pegognaga, Porto Mantovano e Medole. Un solo decesso per coronavirus è stato registrato nella giornata odierna.