Rugby Top 10 – Viadana riabbraccia i propri tifosi all’Open Day

Viadana Prima prova generale per il Rugby Viadana che dopo la pausa estiva torna a riabbracciare i propri tifosi. Una mattinata trascorsa in leggerezza per i ragazzi di coach Urdaneta alle prese con un primo team building dedicato alla cura dello Stadio Zaffanella, con i tifosi liberi di visitare la struttura ed interagire con i giocatori. La mattinata è trascorsa tra saluti, abbracci, strette di mano e anche un touch improvvisato. Si è poi conclusa con una gradita grigliata cucinata dalle sapienti mani dei maestri grigliatori Argentini e una lunga tavolata in cui si sono mescolati tifosi, giocatori e staff, proprio come in famiglia.