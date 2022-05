Ciclismo – Infinito Masini: è bronzo a cronometro nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ostenda

Mantova Terzo posto a cronometro per Giancarlo Masini (MC1) nella prima tappa di Coppa del Mondo di Paraciclismo a Ostenda, in Belgio. E veniamo agli appuntamenti del weekend. Domani a Villastrada di Dosolo si svolgerà dalle ore 15 il Trofeo Vecchini & Anselmi Edilizia, organizzato dal Ciclo Club 77, con oltre 120 giovanissimi al via. In gara oggi lo juniores Stefano Leali del Team Giorgi a Pieve del Grappa (Tv) e gli under 23 Pietro Zadeo Pedretti dell’Xpc Beltrami e Gianluca Cordioli del Sissio Team a Castiglion Fiorentino (Ar); domani saranno a Mirabello Monferrato (Al). Impegni fuori provincia domani per i baby dello Sporteven a Padulle (Bo) nel Gp Comune di Sala Bolognese. A Gussola (Bs) saranno di scena invece Esordienti e Allievi del Mincio Chiese e l’esordiente Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli, mentre a S. Pietro in Cariano (Vr) gareggeranno i pari età del team di Borgo Mantovano. Maria Acuti della Valcar, Irene Ferrari e Sara Moreni del Gioca in bici Oglio Po correranno il Trofeo Bussolati a Bianconese. A Ragogna (Ud) campionato regionale con l’esordiente Giulia Santella e l’allieva Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci. Lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi sarà in gara a Lodi. (bio)