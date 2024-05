Tragedia a San Brizio. Cade con la moto e viene travolto da un camion: morto un 20enne

MARMIROLO Tragedia della strada alle 11.30 di oggi, mercoledì I° Maggio, in strada Roverbella Bancole in località San Brizio, nel territorio comunale di Marmirolo. Un 20enne che era in sella alla sua moto ha perso la vita travolto da un camion. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente il giovane avrebbe urtato un’auto che stava superando e sarebbe quindi caduto sull’asfalto finendo sotto il mezzo pesante che sopraggiungeva dalla direzione opposta. I soccorsi sono scattati immediati, sul posto è stato fatto intervenire anche un elicottero di Verona Emergenza, ma purtroppo per il 20enne non c’era più nulla da fare, Dopo i tentativi di rianimazione il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

++++Notizia in aggiornamento+++