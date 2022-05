Calcio Promozione – La Castellana vuole “allungare” la stagione

Castel Goffredo La Castellana si appresta a giocare gli ultimi novanta minuti della stagione. O forse no. La possibilità di andare ai play off è concreta, ma non dipende soltanto dai goffredesi. Che domani dovranno per prima cosa battere lo Sporting Brescia, già aritmeticamente retrocesso, e sperare che il Rezzato non faccia bottino pieno col Valsabbia, perchè il quarto posto non servirebbe a molto se il distacco dalla seconda piazza resterà di dieci punti. Il Valsabbia ha un solo punto in meno della Caste (che ha raggiunto la fatidica quota salvezza a 37) ed è in bilico tra play off e play out, sicchè col Rezzato dovrà fare partita vera. Un motivo in più per crederci, ma prima, come dicevamo, c’è l’ostacolo Sporting Brescia da scavalcare. E mister Alessandro Cobelli non si fida degli avversari. «Ho detto ai ragazzi che questa partita dev’essere giocata con la testa – spiega – non dobbiamo pensare che sono già retrocessi e non voglio sentir parlare di impegno facile. Potrebbe sembrarlo sulla carta, ma sul campo sono queste le partite più difficili. Bisogna saperle affrontare e gestire con la testa, altrimenti diventa complicato. Sappiamo bene che la qualificazione ai play off non dipende solo da noi, ma intanto dobbiamo fare la nostra parte, per non avere rimpianti». Qualche rimpianto, per la verità, la Castellana ce l’ha già per gli ultimi risultati che avrebbero potuto essere migliori. Domenica scorsa, in Valsabbia, ha infatti lasciato due punti. «Abbiamo dominato la partita – rimarca Cobelli – eppure abbiamo racimolato solo un punto; abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a concretizzare, la palla non voleva saperne di entrare. E non è stata la prima volta. Mi auguro che contro lo Sporting Brescia possa finire diversamente. Giochiamo davanti al nostro pubblico, potrebbe essere l’ultima volta in stagione, dobbiamo vincere. Ma per riuscirci non bisogna giocare con foga, ma ragionando. Contano i tre punti, dunque dovremo badare al sodo, perchè sono sicuro che gli avversari non ci regaleranno nulla».

Per l’ultima di campionato, Cobelli dovrà fare a meno di Casella e Salardi, in dubbio Hajjy. Nel caso dovesse centrare la qualificazione ai play off, la Castellana giocherà il primo turno sabato 14 a Ome.