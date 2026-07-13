Corsa a ostacoli – Con il Team Relay cala il sipario sull’Europeo OCR mantovano

MANTOVA Lo spettacolo della velocità e dell’acrobazia ha incoronato i nuovi re e regine d’Europa. Si sono conclusi ieri al Campo Scuola “Tazio Nuvolari” i Campionati Europei OCR 400 metri, la spettacolare disciplina della corsa a ostacoli che si candida a infiammare il panorama sportivo internazionale. La giornata di chiusura è stata interamente dedicata alla gara più attesa e spettacolare: il 400m Team Relay, la staffetta a squadre nazionali che ha visto i migliori interpreti continentali darsi battaglia in un format ad altissima intensità.

La formula della staffetta 400m è pura adrenalina. Tre atleti per ogni team nazionale si sono divisi una frazione di un tracciato di alto livello tecnico, caratterizzato da ostacoli complessi da superare nel minor tempo possibile. La chiave del successo è la fluidità: la minima esitazione su un multirig, una spalliera o una sospensione significato perdere metri e tempo preziosi. I cambi di testimone, avvenuti in frazioni di secondo a ridosso delle aree di transizione, hanno tenuto il pubblico mantovano con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Prendendo la categoria Elite, questo il podio nel femminile: oro e titolo europeo alla Svezia con il tempo di 00:01:57, argento alla Repubblica Ceca con 00:02:00 e bronzo alla Polonia con 00:02:02. Nel maschile ha vinto ancora la Svezia con 00:01:27 davanti alla Danimarca con 00:01:28 e alla Bielorussia con 00:01:31. Lotta serrata nel misto: si è imposta la Repubblica Ceca con 00:01:44 davanti a Polonia (00:01:45) e Danimarca (00:01:47).

Nel pomeriggio è andata in scena la “Corsa dei Giganti”, manifestazione sportiva di 3 km con ostacoli (disciplina OCR) al Campo Scuola e nell’adiacente Bosco Virgiliano. I format della competizione erano short 3km con 15+ ostacoli competitiva e open. Il Campionato Europeo, orchestrato ottimamente dalla FIOCR (Federazione Italiana OCR), ha trasformato per tre giorni la città dei Gonzaga nella capitale europea della disciplina. Con 21 nazioni rappresentate e circa 400 atleti al via, il livello tecnico della kermesse è stato spettacolare. Mantova saluta così l’Europa dell’OCR con un grande successo organizzativo, dimostrando che il format dei 400 metri ha tutte le carte in regola per rappresentare il futuro mediatico e olimpico di questo sport.