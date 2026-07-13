Ciclismo femminile – Rodigo incorona Sforzini, Cerame e Cocca

Rodigo Le esordienti Selene Sforzini e Aurora Cerame del Cesano Maderno ed Emma Cocca dello Sport Club Brescia tra le Allieve sono le atlete che ieri mattina a Rodigo, al termine di due gare altamente spettacolari, hanno posto la propria firma sull’albo d’oro del Trofeo Comune-2° Memorial Luciano Chiminazzo. Come previsto, la manifestazione allestita dall’Orange Frog Team Bike Piubega, con in cabina di comando Stefano Lodi Rizzini, ha riservato non poche emozioni ai numerosi appassionati che si sono posti lungo i 5,700 km del circuito sul quale si sono esibite un’ottantina di Esordienti e una sessantina di Allieve. La gara era valida anche come seconda tappa della Challenge Rosa “Dalla Postumia al Mincio” e 19ª frazione del Trofeo Interregionale Rosa. Al fianco degli organizzatori, per il prestigio raggiunto dall’appuntamento rodighese, vi erano il Comitato Fci Lombardia, con il vice presidente Cinzia Ghisellini e il consigliere Adriano Roverselli, quello provinciale Franco Favalli con il presidente Fausto Armanini, il vice Giovanni Comparin e il consigliere Giorgio Papa. Inoltre il Comune di Rodigo, presente con il sindaco Gianni Grassi e il vice Simona Ometto, ha garantito il patrocinio alla manifestazione, che tra le altre cose ha ricordato la persona di Luciano Chiminazzo. La gara delle Esordienti è stata caratterizzata, lungo i circa 40 km percorsi, dall’assiduo controllo da parte del gruppo, un’ottantina di atlete, deciso ad affidare alle velociste il compito di scrivere il finale. Così è stato e a salire sul podio per le atlete del 1° anno sono state Selene Sforzini del Cesano Maderno, 1ª, Eva Kuchynskaya del Verso l’Iride 2ª e Greta Gorga dell’Uc Donoratico 3ª e leader della classifica della challenge “Dalla Postumia al Mincio”. Per quelle del 2° anno, sul gradino più alto del podio è salita Aurora Cerame del Cesano Maderno, leader della Challenge “Dalla Postumia al Mincio”, davanti ad Alessandra Luna del Verso L’Iride e Viola Franceschini del Calderara Stm Riduttori. In questa categoria va sottolineato il positivo 6° posto conquistato dalla mantovana Maela Barone dell’Allgor Tatobike. Alla partenza della gara delle Allieve si sono portate una sessantina di ragazze e per metà gara il gruppo ha svolto a pieno il proprio compito. Il copione è cambiato quando al comando si sono portate in sei. Il plotoncino ha trovato l’intese ed è riuscito a guadagnare più di 4’ dalle inseguitrici. La volata a sei è stata vinta da Emma Cocca dello Sport Club Brescia, attuale leader della Challenge “Dalla Postumia al Mincio”, che ha battuto nell’ordine Elena Geppi del Vangi Ladies e Ginevra Sambi della Fiumicinese.

Il fine settimana agonistico si è rivelato prodigo di risultati positivi anche per gli atleti che hanno gareggiato fuori provincia. A Parabiago (Mi) Giulia Santella del Mendelspeck tra le juniores ha ottenuto il 10° posto. A Marano di Valpolicella (Vr) Matteo Oliviero (Mazzano) è giunto 2° tra gli Esordienti del 2° anno, mentre il compagno di squadra e allievo Giovanni Busca nel medesimo contesto si è piazzato 9°. Restando tra gli Esordienti, a Castelnuovo Rangone (Mo) per lo Sporteven Luca Pavani ha sfiorato il successo tra i 1° anno, chiudendo al 2° posto, mentre i compagni di squadra Lorenzo Soriani e Mattia Barbieri si sono piazzati rispettivamente 10° e 12°.

Paolo Biondo