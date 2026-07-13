Pallavolo serie D f – Piubega al lavoro per rinforzare la rosa: 7 nuovi acquisti

Piubega Dopo la conferma di Marco Sona sulla panchina della prima squadra, il Piubega è già al lavoro per preparare al meglio la prossima avventura nel campionato di Serie D femminile lombarda. Il presidente Massimo Bendoni ha infatti concluso le prime importanti trattative di mercato con l’obiettivo di mettere a disposizione del tecnico una rosa sempre più competitiva. Dal Piadena arrivano Alice Martino, Arianna Martino (in foto) e Angelica Castezana, tre innesti che porteranno qualità al gruppo. Dalla Nardi Volta, invece, passano al Piubega Chiara Martina e Sofia Copelli, pronte a dare il loro contributo nel corso della stagione. Inoltre dall’Intermedia Medole è stata ingaggiata Letizia Ferrari e da Fadigati Cicognolo Valentina Lazzari. La società guarda con fiducia al nuovo campionato e continua a lavorare per completare l’organico. Nei prossimi giorni il presidente Massimo Bendoni dovrebbe infatti definire altre trattative, così da consegnare a Marco Sona una squadra in grado di affrontare con ambizione gli impegni della nuova stagione e recitare un ruolo da protagonista nel torneo.