Pallavolo serie B1 f – Il Porto chiede strada all’Imoco. Turno di riposo per la Nardi Volta

Mantova Oggi, come da calendario, la Nardi Volta osserva il proprio turno di riposo. La squadra collinare, attualmente terza in graduatoria e lanciata verso i play off, tornerà sabato prossimo con la gara casalinga contro il Blue Team Pavia di Udine. In campo oggi invece l’Euromontaggi Porto di coach Guicciardi (in foto): a San Donà di Piave le gialloblù, seconde in classifica a -7 dalla regina Alta Fratte, sfidano il Cortina Imoco (ore 20.30, arbitri Ancora e Cervellati di Bologna). «Il San Donà è squadra imprevedibile – dichiara il diesse Irene Michelini – forte fisicamente e cresciuta tecnicamente rispetto all’andata. Sarà fondamentale riuscire a fare il nostro gioco e non fare salire il loro ritmo». In dubbio Rancati, che si era infortunata sabato scorso nel corso della vincente gara interna con il Tecnimetal Piadena. In questi giorni è stata a riposo. Solo poco prima della gara lo staff tecnico deciderà se sarà il caso di utilizzarla in partita.