Calcio Promozione – La Castellana ha preso la rincorsa. Peschiera: “Non poniamoci limiti”

Castel Goffredo Altro giro e altra vittoria per la Castellana. Nell’ultimo turno, i goffredesi hanno domato la Nuova Valsabbia e ora sono da soli al quarto posto, a -9 dalla capolista Pavonese e soli 2 punti dalla piazza d’onore occupata dall’Asola. La marcia trionfale nel ritorno è iniziata con il successo nel derby proprio contro i cugini biancorossi. Poi i ragazzi di Cobelli hanno ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo 2-0 al Valsabbia c’è anche la firma del difensore Alberto Peschiera. «E’ stata una sfida difficile, come tutte quelle affrontate finora – dichiara il centrale – nel nostro girone tutte le partite sono aggressive e sporche. Siamo stati comunque bravi a tenerla sotto controllo dall’inizio alla fine. Per noi si è messa subito in discesa grazie alla rete di Thai Ba che ha sbloccato il match. Potevamo sfruttare meglio un paio di occasioni, ma alla fine abbiamo chiuso i conti già nel primo tempo con il mio gol. Nella ripresa, come dicevo prima, abbiamo gestito portandoci a casa il risultato». Alberto, neo papà, si racconta, «Sono sempre stato difensore, fin dai tempi in cui giocavo con la Cremonese. Il mio giocatore di riferimento è Gianluca Mancini perché, sia in campo che fuori, è un leader e trascinatore. Oltre a questo mette aggressività, tenacia e grinta in tutte le partite che affronta». Prima del match con la Nuova Valsabbia, Peschiera non aveva disputato molti allenamenti a causa del suo stato di forma non ottimale. «Mi sono allenato pochissimo perché non stavo bene – racconta – sabato mattina mi ha chiamato il mister per chiedermi se me la sentivo di giocare e io ho ripagato la sua fiducia segnando la rete decisiva. Era da tanto che non segnavo, dai tempi del Casalromano, e devo dire che è stata una bellissima emozione. Ora continuiamo così e spingiamoci sempre più in là».

Domani la Castellana sarà in trasferta a Palazzolo: «Come ho detto prima, non sarà una sfida semplice. Nessuna lo è in questo campionato. Loro vengono da una sconfitta e un pareggio, quindi avranno sicuramente voglia di rivalsa. Ma noi ci siamo preparati bene e andremo per vincere e continuare la nostra marcia». Da difensore a difensore, il rapporto con mister Cobelli è ottimale. «E’ molto bravo e sa il fatto suo. Lavora molto sulla fase difensiva, mi piaceva già quando ci giocavo contro. Ora che lo conosco da un anno, sono felice di averlo in panchina. Carica tutti e ci sprona a fare sempre meglio. Per quanto riguarda la solidità della difesa, anche gli attaccanti hanno un ruolo cruciale perché si devono abbassare per darci una mano. Gli obiettivi? Può ancora succedere di tutto, noi vogliamo continuare a far bene per portare a casa i tre punti ed avvicinarci il più possibile alla Pavonese, almeno per giocare i play off, l’obiettivo principale».